Жительница Нижневартовска заплатила 300 тысяч рублей за «убийство» человека

Мошенники за минувшие выходные сорвали большой куш в Югре. Вартовчанку телефонные аферисты убедили перевести 300 тысяч рублей. Все началось со звонка. Женщине позвонили – она узнала по голосу свою дочь. Она убедила ее, что убила человека, и ей грозит уголовное дело. После этого она передала трубку человеку, который представился сотрудником полиции. Он намекнул, что «отмазаться» от срока можно крупной суммой денег. Встревоженная югорчанка взяла сразу два кредита - все деньги были отправлены мошенникам. Получив желаемое, они перестали выходить на связь.

Мошенники были особенно жадными и беспринципными: за первые дни мая они обманули жителей Югры на более чем 22 миллиона рублей. Больше всего опустошились электронные кошельки сургутян.

Так, жительница Сургутского района заказала поездку с Белого Яра до Тюмени. Она нашла объявление на BlaBlaCar, водитель предложил продолжить общение в «вацапе». В какой-то момент злоумышленник убедил даму отправить ему полные реквизиты банковской карты, откуда тут же похитил все имеющиеся накопления – более 46 тысяч рублей.

Нефтеюганцев и вартовчан обманули парфюмом: найдя объявление о продаже престижных духов, они переводили предоплату – всего более 42 тысяч рублей. Естественно, отправлять духи псевдопродавцы даже и не думали.

Няганец праздничные выходные решил расслабиться. В интернете он нашел объявление об оказании интимных услуг, оплатил 18 тысяч рублей на личный счет. Увы, до интима дела не дошло.

Уголовные дела по всем фактам уже возбуждены. Подозреваемые устанавливаются.