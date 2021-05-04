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​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером

Ледоход доберется до Югры в ближайшие часы

​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером
Фото: n-vartovsk.ru

Ледоход на Оби в районе Нижневартовска начнется вечером во вторник, 4 мая, либо утром в среду, 5 мая. Специалисты назвали ориентировочное время начала ледохода, исходя из скорости его движения. Так, сейчас голова ледохода находится в Александровском районе Томской области. До границы Югры около 70 км, за минувшие сутки он прошел 40 километров.

Стоит отметить, что жители Сургута и Нижневартовске уже наблюдали движение льда по Оби – вскрылись притоки и ручьи, сама река растаяла только сверху. Лед с глубины реки пойдет вместе с ледоходом.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, уровень воды в реке за сутки поднялся 54 сантиметра и 4 апреля составляет 550 сантиметров.

«Согласно предварительным данным ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 840 – 920 сантиметров», - отметили в Управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 375, комментариев: 0
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