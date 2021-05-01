Минувшей ночью нижневартовские пожарные больше часа тушили загоревшийся дом

Накануне ночью, 30 апреля, в центре Нижневартовска загорелся деревянный расселенный дом. Инцидент произошел на улице Чапаева, пишет портал «NV86».

Сообщается, что огнеборцы прибыли к месту происшествия в 10 часов вечера, работало четыре расчета. Локализовать стихию удалось только через час. К счастью, пожар не перекинулся на соседние здания. О том, были ли пострадавшие, упоминаний нет.

На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента, однако специалисты не исключают поджог. Так или иначе, истинную причину еще предстоит выяснить дознавателям.