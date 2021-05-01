16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8451   EUR  90,5850  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО

Минувшей ночью нижневартовские пожарные больше часа тушили загоревшийся дом

Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО
фото: МЧС Югры, видео: Офицальный Нижневартовск

Накануне ночью, 30 апреля, в центре Нижневартовска загорелся деревянный расселенный дом. Инцидент произошел на улице Чапаева, пишет портал «NV86».

Сообщается, что огнеборцы прибыли к месту происшествия в 10 часов вечера, работало четыре расчета. Локализовать стихию удалось только через час. К счастью, пожар не перекинулся на соседние здания. О том, были ли пострадавшие, упоминаний нет.

На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента, однако специалисты не исключают поджог. Так или иначе, истинную причину еще предстоит выяснить дознавателям.


нравится (0) не нравится (8)
01 мая в 11:06, просмотров: 2016, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянин зарезал своего соседа за плевок в лицо 1238
  2. ​ТОП-5 верных способов испортить майские праздники 1222
  3. Жители Сургута просят убрать незаконную рекламу на деревьях и домах 1110
  4. Югорчанин с коронавирусом не соблюдал самоизоляцию: за нарушение придется ответить рублем 1110
  5. В Ханты-Мансийске пьяный водитель вылетел в кювет, но остался жив 1077
  6. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 1075
  7. ​Ольга Романова: «Российской власти тюрьма нужна как нечто пугающее. Куда никто не хочет попасть» 998
  8. В майские праздники на дорогах Югры усилят контроль 773
  9. Пальчики оближешь: как приготовить вкусный шашлык? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 733
  10. ​Лето покажется сургутянам в мае — но ненадолго 540
  1. ​Это наш сукин сын 4659
  2. ​Спикер думы Нижневартовска Максим Клец покидает пост и регион 4311
  3. ​Умер испанский «хохотун» Эль Риситас — герой мемов всего интернета 3492
  4. ​Сотрудник управления по дорожному хозяйству Нижневартовска пойдет под суд 3430
  5. ​В Нижневартовске реализуют масштабный экологический проект за смешные деньги 3386
  6. ​ОМОН – плохая примета 2729
  7. Без изменений: Богданов остается главным в Сургутнефтегазе 2703
  8. ​Будет вам алкоголь: ограничений продажи спиртного в Югре не планируется 2594
  9. ​Мясника с секретным «ингредиентом» задержали в Нижневартовске 2536
  10. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 2460
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21100
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19214
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 16448
  4. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 15025
  5. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14719
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12752
  7. ​А у меня коты! 10325
  8. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9311
  9. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 9027
  10. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика