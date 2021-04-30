В Югре врачи провели сложную эндоскопическую операцию 69-летней пациентке

Провели сложнейшую операцию и избавили 69-летнюю пациентку от мучений. Врачи Нижневартовской ОКБ удалили женщине аденому большого дуоденального сосочка (БДС), которая открыла отток желчи. Из-за нее у пациентки развилась механическая желтуха. В 2020 года пенсионерка получила оперативное лечение в Санкт-Петербурге, где ей установили специальный стент для устранения застоя желчи. Однако он нуждается в периодической замене.

«Когда пациентка поступила к нам в стационар на плановую замену стента, мы обдумали возможность удаления данного новообразования эндоскопическим способом. Настораживал высокий уровень возможных осложнений, таких как: кровотечение, перфорация двенадцатиперстной кишки и острый постманипуляционный панкреатит, сопутствующих данной операции в 4-29% случаев», - рассказывает заведующий эндоскопическим отделением Нижневартовской ОКБ Михаил Рыжиков.

Удаление аденомы и отказ от расширительного стента улучшили качество жизни пациентки и уменьшили риск развития рака, считают врачи-эндоскописты. Двухчасовая операция прошла успешно, без возможных осложнений.