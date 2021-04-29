В Нижневартовске зоозащитники спасли больше полусотни безнадзорных собак из «концлагеря»

В Нижневартовске из ангара на улице 2П-2 зоозащитники выпустили больше полусотни голодных бродячих собак. Репортаж с места событий под названием «Собачий концлагерь Нижневартовска» опубликовал местный телеканал N1.

По данным журналистов, собак больше месяца держали без воды и еды. На кадрах видно, что животных содержали в условиях антисанитарии.

Стоит отметить, что горожане операцию по спасению животных не оценили. Некоторые комментаторы осудили зоозащитников за то, что безнадзорных псов выпустили на улицы города. «Прокатитесь по окраинам города и снимете стаи бездомных собак! Кучи пакетов, растасканных за зиму... Возьмите интервью у САТУшников которые устали уже собирать эти пакеты. Снимите материал, как прохожие не могут пройти в створе Ленина и 41 училища по 5 П!», - предложил зритель телеканала Максим.

Ситуация с безнадзорными собаками ухудшилась во многих городах страны после принятия закона о защите животных. Так, в Нижневартовске с 2017 года количество отловленных животных выросло на треть, на столько же увеличилось число заявок на отлов бродячих собак.

По новым правилам, псов надо стерилизовать, прививать и отпускать в естественную среду обитания. Усыпить можно только больное или агрессивное животное. Однако собаки, сбиваясь в стаи, представляют серьезную опасность, вне зависимости от характера каждой отдельной особи.

Чтобы очистить улицы городов от бродячих животных, строят приюты. Однако, эксперты убеждены, что это не решит проблему, а только увеличит бюджетные траты.

«Можно построить и 30 приютов. Только они будут заполнены за год – два. А что дальше делать? Содержание каждого животного в этом приюте обойдется 200-300 рублей в день. Потребуются колоссальные финансы. Поэтому только изменяя законодательство получится переломить ситуацию, взять численность животных под контроль и искоренить такое понятие как «бездомное животное», - отмечал ранее руководитель Ветеринарной службы ХМАО – Югры Алексей Зуев.