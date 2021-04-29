Праздник для всех любителей баскетбола прошел в Нижневартовске в ФСК «Триумф». Для ребят 13-15 лет из общеобразовательных школ организовали встречу с гуру баскетбола Владимиром Гомельским. Вряд ли есть еще кто-то в нашей стране, кто столь глубоко знает и понимает игру, но главное - может доступно и искрометно о ней рассказать. А еще он профессиональный баскетболист, мастер спорта СССР международного класса, четырехкратный чемпион великой баскетбольной державы. В общем, всех регалий его и не перечислить. Но приехал он в город не один, а вместе с чемпионом

Европы в составе сборной России по баскетболу Никитой Моргуновым и обладателем кубка России, чемпионом лиги ВТБ Виктором Кейру, а также Сергеем Быковым, баскетболистом, амбассадором и лидером программы СИБУРа по развитию баскетбола в регионах деятельности.

Да бог с ним, возрастом

«Школа баскетбола СИБУР» реализуется в рамках программы социальных инвестиций компании «Формула хороших дел» и направлена она на популяризацию баскетбола и здорового образа жизни. За достаточно сухой формулировкой, поверьте, буря эмоций. Чтобы поймать ее, нужно было заглянуть в спортзал.

…До начала мастер -класса еще полчаса, а на трибунах немало подростков.

- Как, считаете, меня пустят на мастер-класс, мне ведь только десять лет, но баскетболом занимаюсь несколько лет. Неоднократно выступал и на соревнованиях, - переживает Камал Гаджиев, ученик лицея им. А.С. Пушкина.

- Мы рады всем – это хорошо, что ты пришел, - услышав наш разговор успокаивает парня Никита Моргунов.

Кстати, за разминкой Никиты Моргунова и Сергея Быкова наблюдали многие.

- Хорошо мяч пошел, - слышится за спиной чей-то комментарий.

Оборачиваюсь. Молодой парень нетерпеливо машет рукой, мол, не загораживай обзор. И все же рискую его разговорить.

- Я уже долго занимаюсь баскетболом. Моя конечная цель – стать лучшим в лиги НБА. Тренировки – пять раз в неделю по 2-2,5 часа, но по факту бывает и больше. Наш земляк Семен Антонов - самый известный югорский баскетболист, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, смог пробиться и в самый титулованный клуб России – столичный ЦСКА. Так что шансы есть, если много тренироваться, - уверен шестнадцатилетний Сергей Зотов.

Правда, через пару минут, он, не дождавшись, официального старта мастер-класса, присоединился к разминающимся звездам баскетбола. Это, оказывается, не возбраняется, а только приветствуется, из категории – много баскетбола не бывает!

Приоритетная история

Мастер-классы от чемпионов – это не единственная цель приезда спортсменов мирового уровня в Нижневартовск. Здесь же, параллельно идет реализация проекта «Школа баскетбола» - уже для профессиональных спортсменов и тренеров.

- Наша задача – отобрать лучших детей из разных регионов России, а всего их восемь. Все они попадут в летний лагерь в Нижнем Новгороде, где их ждут интенсивные тренировки. В этом сезоне мы модернизировали нашу программу и двое лучших ребят из нашего лагеря, которые покажут наилучший результат, отправятся на просмотр в лучший молодежный клуб баскетбола. Ваш город воспитал нашего друга Семена Антонова, с которым нам удалось поиграть, поэтому для нижневартовцев, кроме отбора, еще и мастер-класс. А, если серьезно, ищем звезды баскетбола, нам важно их не упустить. Каждый из ребят должен знать: у них есть все шансы заявить о себе в мире большого спорта. Программа СИБУРа ориентирована и на эту цель. Я сам родом из небольшого городка Архангельской области, поэтому понимаю ваших ребят. Получилось у меня, получилось у вашего земляка, значит, надо дерзать. Шанс есть всегда, - говорит Никита Моргунов.

Уверен в этом и Сергей Быков.

- Баскетбол - популярный вид спорта в Нижневартовске. В копилке наград вартовчан есть многочисленные победы на студенческих и международных турнирах. Мастер-классы звезд баскетбола станут дополнительным стимулом для вдохновения юных спортсменов на новые рекорды, а тренеров - на воспитание новых чемпионов среди своих земляков, - отмечает он.

Не удержались от некорректного вопроса: что показал отбор, есть у нас таланты или одни замечания?

- Замечания есть всегда, даже к профессиональным игрокам. Ребята разные, но мотивация у многих есть. Это главное. Но надо помнить, что баскетбол – это и просто игра, которая, помогает выработать дисциплину. Хорошая физическая форма помогает и в школе, - продолжает Сергей Быков.

Мастер-класс стартовал!

- Рад видеть на нашей площадке мастеров такого уровня. От имени главы города Василия Тихонова хотел бы поблагодарить компания СИБУР за эту возможность для наших ребят. Совсем недавно мы встречали звезд фигурного катания, теперь баскетбола, - отметил Александр Федорус, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации Нижневартовска.

Под руководством опытных наставников Никиты Моргунова и Виктора Кейру юные баскетболисты отработали такие технические элементы, как владение мячом, дриблинг и броски по кольцу. Кроме того, звездные гости поделились секретами своего спортивного мастерства, ответили и на вопросы ребят.

- Отлично поработали! – резюмирует Виктор Кейру.

Но это еще не все. Еще одним подарком всем поклонникам баскетбола стала встреча с Владимиром Гомельским, советским баскетболистом, телекомментатором, четырехкратным чемпионом СССР и заслуженным тренером РСФСР.

- Баскетбол – это игра миллионов. Отрадно, что с каждым годом в это движение вливается все больше людей, и спорт становится доступнее. Я не в первый раз приезжаю в Нижневартовск и приятно видеть тот интерес и внимание к моему любимому виду спорта в вашем городе, - отметил Гомельский.

Праздник баскетбола завершен, но точку ставить рано – это лишь продолжение большой и, возможно, звездной истории. Кто знает, вдруг именно сейчас мастера баскетбола открыли очередную восходящую звезду мирового уровня?

Расходиться никто не хотел, действительно, баскетбола много не бывает. Но всех волновал один вопрос: ждать ли продолжения?

Насчет баскетбола ничего сказать не можем, зато как сообщил Сергей Кирьянов, директор направления безопасность АО «СибурТюменьГаз», компания активно поддерживает здоровый образ жизни и готова вкладывать в развитие спорта в зоне своего присутствия. Поэтому череда мастеров-классов в Нижневартовске не завершается. По словам Кирьянова, в конце мая в город должны приехать звезды российского футбола. Правда, их имена пока не разглашаются. Подождем! Нижневартовск за спорт. А с поддержкой СИБУРа наших юных спортсменов точно ждет неплохое будущее. Надеемся, что звездное.

Справка. Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.