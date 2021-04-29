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Три самолета приземлились в Нижневартовске из-за плохих метеоусловий

Несколько авиалайнеров, летевших в Норильск, задержатся в Нижневартовске

Три самолета приземлились в Нижневартовске из-за плохих метеоусловий
фото: pixabay.com

Три самолета, выполнявших рейс в Норильск, вынужденно сели в Нижневартовске из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Инцидент произошел сегодня, 29 апреля. Информация опубликована на официальном портале города во «ВКонтакте».

«По данным онлайн табло аэропорта Нижневартовска, вылет рейса 2581 авиакомпании S7 Airlines, направлявшегося из Москвы, запланирован на 2 часа 50 минут. Рейс 5303 этого же перевозчика, летевшего в Норильск из Новосибирска, запланирован на 30 апреля на 3 часа 10 минут. Своего вылета будут ждать и пассажиры авиакомпании «NordStar», направлявшегося из Красноярска. Лайнер продолжит свой путь, по предварительным данным, в 2 часа 30 минут», – пишут в сообщении.

В настоящее время 236 пассажиров задержанных к вылету рейсов размещены в гостинице. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролируется Сургутской транспортной прокуратурой.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 51, комментариев: 0
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