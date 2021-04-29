В Югре полицейские взяли с поличным закладчика

Полицейские Нижневартовска во время патрулирования лесополосы поймали закладчика. Им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Якутии. Мужчина приехал в Югру из Москвы и в настоящее время нигде не работает. При личном досмотре и обыске местности было обнаружено восемь свертков с неизвестным веществом. Позже подтвердилось, что в пакетах были наркотики.

«Согласно результатам химико-токсикологического исследования, представленное вещество является наркотическим средством «мефедрон» массой порядка 3,5 килограммов», – сообщают в УМВД Югры.

Сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».