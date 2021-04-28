В гостях у добровольцев Нижневартовска побывал основатель сервиса для путешествующих волонтеров Илья Попов

В гостях у добровольцев столицы Самотлора побывал основатель сервиса для путешествующих волонтеров Илья Попов. Личность довольно известная - обладатель всероссийской премии Хедлайнер 2020, финалист конкурса «Мастера гостеприимства». Его трехчасовой мастер-класс «Управление проектами» наверняка запомнился многим.

Эта встреча стала возможной благодаря компании СИБУР, именно по ее инициативе к нам прилетел тот, кто придумал и запустил туристический сервис для добровольцев. Эта площадка позволяет путешественникам принимать участие в проектах и экспедициях по всему миру, а принимающей стороне - дает помощников с разными навыками.

Маловато будет!

- Знаете, отведенных на мастер-класс трех часов нам не хватило! Маловато будет! К нам в город частенько прилетают известные спикеры, но пользы от них маловато, так как они оторваны от реальной жизни в глубинке. Но это точно не тот случай. Повторюсь, мы еще не все обсудили. Можно Илью еще раз позвать к нам в гости? Вот я, например, работаю с теми, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Оказывается, помочь людям, можно даже с планированием отпуска, заметьте, без особых затрат. И все это благодаря различным сервисам, - делится впечатлениями представитель объединения «Бумеранг добра» Лилия Васенина. - География огромная! Самое главное, что нет возрастных ограничений. Можно с детьми отправляться на туры по экологическому волонтерству. Почему бы и нет? Запускать свои проекты. Кстати, Илья объяснил и нюансы представления проектов. Хочешь заинтересовать людей – иди от конкретной истории. Это как раз наш случай.

Почему именно Илья Попов? Этот вопрос мы задали представителям «СибурТюменьГаза».

- На самом деле все очень просто – мы хотели показать и рассказать волонтерам, что их деятельность не ограничена пределами одного города или даже округа. В рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» мы, в том или ином формате, взаимодействуем практически со всеми волонтерскими организациями города и прекрасно знаем, какие проекты реализуются, каков их потенциал. Уверен, что мастер-класс от Ильи Попова поможет волонтёрам шире взглянуть на свои инициативы и масштабировать их вовлекая больше людей в хорошие дела, - рассказал Ранис Халилов, представитель «СибурТюменьГаза».

Тут надо добавить, что в СИБУРе работает своя программа корпоравтиного волонтерства, причем как для сотрудников, так и для студентов профильных ВУЗов. Так совсем недавно стартовал прием заявок на VII конкурс волонтерских проектов сотрудников СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». На конкурс принимаются волонтерские проекты, направленные на охрану окружающей среды и благоустройство природных и общественных пространств, которые могут быть реализованы очно, заочно или дистанционно, в том числе в условиях самоизоляции.

Авторы лучших проектов получат от компании гранты на реализацию собственных волонтерских инициатив. Максимальный бюджет одного проекта — 50 000 рублей.

А я за женой

Для учителя изобразительного искусства школы № 2 Евгения Сусанина добровольческая деятельность еще в новинку.

- Жена моя волонтер со стажем, поэтому, как понимаете, выбора у меня особого нет, - шутит он. – А если серьезно, то мастер-класс заставил меня задуматься. Жизнь предоставляет каждому из нас немало интересных возможностей, они, по сути, у нас под ногами. А мы закрылись каждый в своей скорлупе. Зачем? Илья умеет перевернуть все сверх на голову, начинаешь по-иному смотреть на мир, - размышляет Евгений.

Для специалиста отдела кадров школы искусств Излучинска Елены Ченбарисовой, мастер-класс тоже оказался весьма и весьма познавательным.

- Суббота – выходной, а я еду в Нижневартовск. Но по факту – время потрачено не зря! Много нового узнала, в том числе и о том, как можно реализовать свою идею. Я вхожу гуманитарный добровольческий корпус, во время пандемии занималась, в основном помощью людям, но главное мое направление – поиск пропавших. Предложенная Ильей площадка – это еще и место для общения, нахождение близких тебе по духу людей со всей страны. Что понравилось, так это многообразие направлений для волонтерства – экологическое, работа с детьми, археология… Перечислять, поверьте, можно долго, - рассказывает Елена.

Давайте делиться впечатлениями

Хорошие идеи, как известно, рождаются, когда все на одной волне. Прошедший мастер-класс, как раз из этой категории.

- Нам тут пришла в голову идея, а почему бы на базе городского Молодежного центра не открыть клуб единомышленников? Пусть волонтеры, попробовавшие на вкус тот же «Гудсерфинг», поделятся с нами своим опытом. А что, определенный багаж мы получили, надо применить его на практике, - считает специалист по работе с молодежью и волонтер с большим стажем Виктория Кошелева.

Три часа общения и почти у каждого участника мастер-класса появились новые идеи, которые, как новорожденные, не дают их новоиспеченным родителям покоя. Но в целом их рождение - это драйв, кайф и отрыв от прежней реальности. Как и любимые дети, нередко они рождаются незапланированно, появляясь потому, что их просто очень-очень не хватает для самореализации или просто потому, что без нет будущего.

И, да, пользуясь возможностью (прямо как в «Поле чудес») передаем просьбу добровольцев компании СИБУР: «Ребята, пригласите Илью Попова еще раз к нам в гости. Очень надо!»

Пожалуй, эта одна из лучших оценок, которую приходилось слышать.