В Нижневартовске водителя, неоднократно садившегося за руль пьяным, отправят в колонию

Автолюбителя из Нижневартовска ждет колония. Все из-за того, что он неоднократно садился за руль пьяным. Водитель уже имел условный срок, а замены его на реальный добилась окружная прокуратура.

Нарушитель был ранее осужден по сттатье 264.1 УК РФ. Наказание предполагало десять месяцев лишения свободы условно и лишение права заниматься управлением транспортными средствами на три года. Ранее его уже дважды осуждали за аналогичные преступления.

Однако ни условный срок, ни лишение прав не остановили мужчину от новых нарушений. Теперь подсудимому назначили 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. После того, как мужчина выйдет на свободу, ему еще три года нельзя будет заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.