Минувшей ночью спасатели искали двух мужчин, потерявшихся на месторождении в Югре

Ночью 28 апреля в Нижневартовском районе заблудились два человека – искать их пришлось уже с помощью спасателей. Югорчане сбились с пути в районе одного из месторождений, на их поиски ушло всего пять минут.

«Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку. Всего пять минут потребовалось поисковой группе, чтобы отыскать потерпевших, мужчины 1988, 1983 годов рождения обнаружены в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались. Спасатели эвакуировали пострадавших в Излучинск», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».