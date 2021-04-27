Источник: Максим Клец не будет участвовать в выборах в думу Нижневартовска из-за переезда в Крым

Председатель думы Нижневартовска Максим Клец не будет принимать участие в выборах в городской парламент, которые состоятся 19 сентября. Такое решение спикер принял из-за переезда в Крым, сообщил корреспонденту siapress.ru информированный источник.

Максим Клец занимал пост председателя думы города с 2016 года, до этого, с 2011-го по 2016 год, был главой Нижневартовска. О том, что он не станет участвовать в выборах, стало известно утром 27 апреля. Собеседник Znak.com предположил, что Клец попробует избраться в окружной парламент или занять пост в аппарате Заксобрания.

Однако, по нашим данным, политик не планирует продолжать политическую карьеру в регионе. «Вероятнее всего, он переберется в Евпаторию», - уточнил собеседник агентства.

Место спикера думы Нижневартовска прочат вице-спикеру действующего созыва Сергею Землянкину, который пользуется поддержкой гендиректора «Городских электрических сетей», депутата Тюменской облдумы Юрия Елина.