Через три года в Нижневартовске появится самая большая туристическая зона

В Нижневартовске за три года планируют реализовать самый большой городской туристско-рекреационный проект. На территории городских лесов в районе нижневартовского ГПЗ обустроят экологическую тропу площадью 30 гектар. Вложить в нее планируют всего лишь 15 миллионов рублей. За эти деньги вартовчане получат прогулочную зону, спортивную трассу, самую большую в регионе веревочную трассу и еще массу всего интересного.

О том, чем уникален объект, корреспонденту siapress.ru рассказал начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко.

Что это будет?

Экотропа – один из основных проектов, реализуемых администрацией города. Его уникальность в том, что кроме прогулочной зоны там будет создано более 20 различных инфраструктурных проектов, которые привлекут самых разных людей – от спортсменов до ученых.

Основой проекта станет прогулочная тропа, часть которой будет отсыпана песком со щепой, часть – вымощена деревом для комфортных прогулок. Также будет создан большой спортивный маршрут, который летом будут использовать для экстремальных видов спорта, а зимой – для лыжных прогулок и соревнований. Предусмотрено также создание веревочной трассы, которая станет самой большой в Югре и будет выполнена по концепции сочинского скайпарка.

Научный кластер создается совместно с Нижневартовским государственным университетом. Здесь будет зона для выращивания краснокнижных растений, проведения различных экспериментов, создадут среду для плотного обитания различного рода и много тематических площадок образовательного характера. Предусмотрен также выход к воде.

Кроме того, на объекте предусмотрен глэмпинг, общепит, большая сцена, амфитеатр, фотозоны, площадки для проведения праздников, научных форумов, городских и корпоративных мероприятий.

Для кого проложат экотропу?

Городские власти рассчитывают, что экотропа будет интересна всем – профессиональным спортсменам, ученым и тем, кто хочет просто отдохнуть в лесу. Основная цель – создать насыщенную разного рода активностями и образовательной функцией площадку, сохранив природное очарование.

«Для этого мы уже провели ряд встреч с профессиональным сообществом. Мы презентовали проект научному сообществу, получили от них обратную связь, поговорили со спортсменами, обсудили варианты создания трасс. Следующий этап – арт-резиденция. Этот проект мы обсуждаем с представителями малого и среднего бизнеса. Прежде всего, это общепит и представители туристической сферы», - отметил Олег Попенко.

Планируется, что экологическая тропа будет привлекать трафик, как минимум, тысячу человек в выходные дни.

Почему так дешево?

Участок, по которому пройдет экологическая тропа, находится в эксплуатации МБУ «Управление лесопаркового хозяйства». Работы будут вестись силами и средствами сотрудников учреждения.

«На проект выделено порядка 15 миллионов, семь из них идут по программе финансирования оздоровления экологической обстановки. Мы создаем экотропу своими силами и стараемся использовать те материалы, которые получаем в процессе трассировки. Например, сейчас ведется санитарная рубка, убирается захламленность, сухостой. И вся эта щепа, которая образуется от переработки древесины, остается на месте и используется для отсыпки прогулочного маршрута. Кроме того, у нас уже есть соглашение о сотрудничестве с организацией, которая бесплатно предоставляет 500 тысяч кубометров песка для того, чтобы правильно выполнить трассировку, отсыпать все дорожки», - объясняет главный эколог города.

К созданию крупных объектов, таких как веревочная трасса и глэмпиг, планируют привлечь инвестора – частного или государственного.

«В последнем послании президент России Владимир Путин как раз говорил о развитии внутреннего туризма и поддержке именно этого направления. Поэтому, мы думаем, что все возможно», - заключил Олег Попенко.