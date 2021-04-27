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​Мясника с секретным «ингредиентом» задержали в Нижневартовске

Жителя Нижневартовска ждет уголовка за запрещенное вещество

​Мясника с секретным «ингредиентом» задержали в Нижневартовске
Фото: pixabay.com

Мясника ждет уголовное наказание за хранение марихуаны. Запрещенное вещество было обнаружено в банке и пластиковых контейнерах сотрудниками патрульно-постовой службы.

Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Масса изъятого превысила 21 грамм. Против мясника возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего в округе за минувшие сутки зарегистрировано 53 преступления. По горячим следам полицейские раскрыли девять краж, три случая мошенничества, семь фактов незаконного оборота наркотиков.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 195, комментариев: 0
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