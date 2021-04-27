Жителя Нижневартовска ждет уголовка за запрещенное вещество

Мясника ждет уголовное наказание за хранение марихуаны. Запрещенное вещество было обнаружено в банке и пластиковых контейнерах сотрудниками патрульно-постовой службы.

Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Масса изъятого превысила 21 грамм. Против мясника возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего в округе за минувшие сутки зарегистрировано 53 преступления. По горячим следам полицейские раскрыли девять краж, три случая мошенничества, семь фактов незаконного оборота наркотиков.