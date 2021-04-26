Дело обвиняемого во взяточничестве начальника отдела дорожного хозяйства Нижневартовска передано в суд

Начальник производственного отдела МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовска» предстанет перед судом с обвинительным заключением прокуратуры. Его обвиняют в получении взятки с вымогательством.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, в период с 1 августа 2019 года вымогал у директора организации – подрядчика взятку в размере свыше 800 тысяч рублей. За денежное вознаграждение он обещал оказывать покровительство по службе. В январе 2021 года он получил от директора общества часть взятки в сумме 177 тысяч рублей за выполненные работы по дополнительному соглашению к контракту, заключенному между муниципальным учреждением и обществом, денежные средства на который были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Передача денег, предназначавшихся в качестве взятки, происходила под контролем правоохранительных органов, после которой начальник производственного отдела был задержан», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Во время следствия имущество обвиняемого на сумму более 12 миллионов рублей было арестовано. Дело рассмотрит Нижневартовский городской суд.

Напомним, служащего задержали в конце января. Через пару недель был также задержан директор Управления по дорожному хозяйству и обустройству города Виталий Проскуряков.