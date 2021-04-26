В Нижневартовске ВАЗ улетел в кусты — водитель выжил

На югорских дорогах намечается опасная тенденция: автомобили то и дело вылетают с обочины. В ночь с субботы на воскресенье на втором километре дороги «Нижневартовск-Излучинск» ВАЗ вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась на крышу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Из-за чего – разбираются автоинспекторы.

В результате аварии водитель получил травмы.

Это ДТП стало не единственным за минувшие выходные. Всего за два дня их произошло семь. Пострадало восемь человек, в том числе два несовершеннолетних пешехода.

35 водителей было задержано за управление транспортом в нетрезвом виде, 19 отказались от медосвидетельствования. Пятеро сели за руль нетрезвыми уже не впервые

29 водителей были наказаны за выезд на встречку, 102 – за нарушение требований к перевозке детей.