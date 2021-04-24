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Травмпункт в нижневартовской поликлинике №1 станет доступнее для людей с ОВЗ

В Нижневартовске один из травмпунктов пополнится пандусом и электрическим подъемником

Травмпункт в нижневартовской поликлинике №1 станет доступнее для людей с ОВЗ
фото: vk.com/omp_nv86

Нижневартовская городская поликлиника организовала ремонт входной группы травмпункта в поликлинике №1. За месяц там должны появиться электрический подъемник и специальный открытый пандус внутри помещения, чтобы повысить доступность для маломобильных граждан.

«На протяжении нескольких месяцев мы получали массу обращений от жителей города с просьбами обеспечить беспрепятственный доступ больных и маломобильных людей в травмпункт. Сейчас у нас появилась прекрасная возможность произвести ремонт и сделать все возможное для комфортного пребывания наших пациентов в травмотделении», – рассказала главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина. ⠀

На данный момент пациенты могут попасть в медучреждение со стороны улицы Нефтяников. У центрального входа здания оборудован пандус и сигнальная кнопка вызова персонала.⠀


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Сегодня в 10:14, просмотров: 48, комментариев: 0
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