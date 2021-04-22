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​СИБУР продолжает модернизацию газоперерабатывающей инфраструктуры в Западной Сибири

СИБУР переходит к финальной стадии проекта технического перевооружения товарного парка №2 Нижневартовского ГПЗ

​СИБУР продолжает модернизацию газоперерабатывающей инфраструктуры в Западной Сибири

СИБУР переходит к финальной стадии проекта технического перевооружения товарного парка №2 Нижневартовского ГПЗ (НВ ГПЗ). Этот объект предназначен для приема, учета, хранения и отгрузки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), вырабатываемой на установках переработки газа Нижневартовского ГПЗ. Товарный парк обеспечивает сырьем крупнейший нефтехимический комплекс России - «ЗапСибНефтехим». Техническое перевооружение позволит повысить надежность и энергоэффективность работы, а также обеспечить дополнительную промышленную и экологическую безопасность объекта.

В товарный парк №2 НВ ГПЗ входит 12 шаровых резервуаров для хранения ШФЛУ (по 600 м3 каждый), разделенных на три блока. Проект технического перевооружения включает в себя поэтапное выполнение работ на каждом из блоков. В 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, был завершен первый этап проекта. Проведены все запланированные работы по 3-му блоку. Полностью завершить проект планируется в 2022 году.

В рамках проекта проводится замена опор резервуаров хранения ШФЛУ, модернизация противоаварийной защиты (ПАЗ) и установка отсечной арматуры на каждом резервуаре. При этом резервуары для хранения ШФЛУ переоснащаются средствами защиты от превышения давления в резервуарах (СППК), которые позволят исключить возникновение нештатных ситуаций. В товарном парке будет работать новая автоматизированная система управления технологическим процессом, состоящая из распределительной системы управления и выделенной противоаварийной системы. Для эффективной работы системы было дополнительно установлено 65 датчиков давления, температуры, уровня и загазованности, а также 100 единиц запорно-регулирующей арматуры, установка которой позволит реализовать систему аварийного освобождения резервуаров, позволяющую производить перекачку продукта, в случае необходимости, из резервуаров одной группы в другую.

- Внедрение автоматизированной системы управления производственными процессами позволяет нам безопасно и качественно вести технологический режим. Мы оперативно получаем всю информацию о работающем оборудовании и контролируем технологический процесс, - отметил директор Нижневартовского ГПЗ Максим Турутин. – И самое главное, эта система позволяет нам исключить риски, обусловленные человеческим фактором, обеспечить безопасную эксплуатацию товарного парка и, что безусловно приоритетно – безопасность персонала.

Нижневартовский ГПЗ перерабатывает попутный нефтяной газ (ПНГ) в широкую фракцию легких углеводородов для дальнейшего выпуска другими предприятиями востребованных обществом продуктов, таких как трубы ЖКХ, энергоэффективные материалы, медицинские маски, автомобильные шины. Кроме того, перерабатывая побочные продукты добычи нефти, к которым относится ПНГ, СИБУР вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.

В последние 10 лет компания инвестировала в развитие и обновление газоперерабатывающей и газотранспортной системы компании в Западной Сибири более 180 млрд рублей.

Справка

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 22 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру.

СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.

В 2020 году выручка СИБУРа составила 7,2 млрд долл. США, EBITDA – 2,5 млрд долл. США. За последние 10 лет СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн рублей.

SIBUR is the largest integrated petrochemicals company in Russia and one of the fastest-growing companies in the global petrochemicals industry, with more than 22,000 employees. The Company’s unique vertically integrated business model allows it to create highly competitive products consumed in the chemical, fast moving consumer goods (FMCG), automotive, construction, energy and other industries in 90 countries worldwide.

SIBUR helps to reduce CO2 emissions stemming from the burning of oil extraction by-products.

In 2020, SIBUR’s reported revenue of USD 7.2 billion and EBITDA of USD 2.5 billion. Over the past 10 years, SIBUR has implemented a number of large-scale investment projects worth about RUB 1 trillion.


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Сегодня в 17:04, просмотров: 230, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:35
Делом люди занимаются.
Швондер.
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Сегодня в 18:11
Штрафанули бы как норникель за загрязнение, вот бы было дело. Надеюсь штрафанут
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