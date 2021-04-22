Борец из Нижневартовска одержал победу на соревнованиях в Варшаве

Борец из Нижневартовска стал трехкратным чемпионом Европы – он одержал очередную победу в соревнованиях по спортивной борьбе в Варшаве.

«Вчера, 21 апреля, Артур встретился с борцом из Грузии Сандро Аминашвили. Со счетом 8:0 югорчанин убедительно одолел своего соперника, завоевав золотую медаль. Таким образом, 23-летний борец Артур Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал в 2018 и 2020 годах», – прокомментировали в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

Отмечается, что по итогам соревнований в вольной борьбе сборная России находится на первом месте – атлеты завоевали шесть золотых и две серебряные медали.