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В Нижневартовске из табачной лавки изъяли 46 упаковок снюса

Полиция Нижневартовска оштрафовала торговца снюсом

В Нижневартовске из табачной лавки изъяли 46 упаковок снюса
фото: УМВД Нижневартовска

В Нижневартовске прошли противоснюсовые рейды – из магазинов полицейские изъяли 46 упаковок жевательного табака. Отмечается, что один продавец получит штраф.

«В отношении продавца 2001 года рождения составлен материал об административной ответственности по статье 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». Санкция статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа в размере от 15 тысяч рублей и изъятия предмета правонарушения», – рассказали в УМВД Нижневартовска.

Напомним, что в России продавать снюс и другие никотин содержащие вещества несовершеннолетним запрещено. Сообщать о противозаконных фактах необходимо в Роспотребнадзор и полицию.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 193, комментариев: 0
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