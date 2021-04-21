В полиции опровергли информацию о задержаниях на митингах в Югре

В тк-канале «Сейчас | Нижневартовск» сообщается о задержаниях на несанкционированном митинге, который походит на площади Нефтяников.

«Несколько человек задержаны на несогласованной акции на площади Нефтяников», - говорится в сообщении со ссылкой на источник.

В пресс-службе УМВД Югры корреспондента siapress.ruзаверили, что задержаний не было не только в Нижневартовске, но и в округе в целом. «Задержаний еще нет», - сказала начальник пресс-службы окружного главка Ольга Абмайкина.

Несогласованная акция проходит также в Сургуте – на площади перед администрацией города собравшиеся водят хоровод. У некоторых стражи порядка проверяли документы.

21 апреля несогласованные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального проводятся во многих городах страны. По данным ОВД-инфо на 19.30 екб, задержаны 199 человек.

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