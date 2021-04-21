В Нижневартовске автолюбителя ждет уголовное дело за дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции

Пьяный водитель попытался дать взятку в 85 тысяч рублей инспектору ДПС из Нижневартовска. Так нарушитель надеялся избежать лишения прав.

Версия следствия гласит, что подозреваемый, находясь в автомобиле ДПС, отказался от медицинского освидетельствования, после чего сотрудник патрульной службы начал составлять на него протокол об административном правонарушении. Тут автолюбитель, явно нетрезвый, заволновался, и предложил полицейскому «решить проблему на месте», после чего передал ему 85 тысяч рублей наличными в качестве взятки. Однако инспектор ДПС преступление пресек.

Теперь мужчину вместо административного ждет наказание уголовное: Следственный отдел по Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по статье 291 УК РФ. Сейчас по нему ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.