Житель Нижневартовска подозревается в даче взятки сотруднику полиции

Пытаясь избежать проверки на уровень алкоголя в крови, вартовчанин предложил сотруднику полиции взятку. Так он не хотел лишится права управлять автомобилем. Вместо этого теперь на 40-летнего мужчину заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Во время оформления протокола в патрульной машине подозреваемый передал сотруднику 85 тысяч рублей. Сделка не состоялась – процесс оперативно пресек инспектор ДПС.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается», – сообщают в Следственном комитете Югры.