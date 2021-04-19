В Нижневартовск санавиацией доставили трех новорожденных из разных уголков Югры на операции

В Нижневартовске хирурги оказали помощь сразу трем новорожденным детям, которых доставили в муниципалитет с помощью санитарной авиации. Все младенцы были с редкими врожденными патологиями.

«Транспортировка является утяжеляющим фактором в состоянии этих детей. Но хотелось бы выразить признательность и отметить слаженность работы нашей санавиации. Перевозить младенцев – особая сложность, тем более, если малыши не здоровы и нуждаются в медицинском сопровождении и специальном оборудовании», – прокомментировали в депздраве Югры.

Все операции прошли успешно. Двое детей уже переведены в палаты, третий младенец пока находиться в реанимации, но активно идет на поправку.