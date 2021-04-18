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​Мошенники уговорили пожилую вартовчанку перевести им деньги

В Нижневартовске пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей

​Мошенники уговорили пожилую вартовчанку перевести им деньги

В Нижневартовске жертвой телефонных мошенников стала 76-летняя женщина. Злоумышленники воспользовались проверенной схемой обмана.

«76-летней жительнице Нижневартовска позвонила неизвестная, которая представилась работником банка «ФК Открытие» и сообщила, что происходит попытка снятия денежных средств со счета, поэтому необходимо их срочно снять и перевести на «резервную ячейку». Пенсионерка, поверив, что действительно общается с сотрудником банка, сняла с банковской карты все денежные средства и по указанию злоумышленницы перечислила 500 тысяч рублей на «безопасную ячейку». Далее мошенница уточнила наличие других банковских карт у потерпевшей. Ничего не подозревая, пострадавшая сообщила о еще одной карте «ВТБ». Лже-сотрудница банка по такой же схеме убедила перевести еще 510 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Стражи порядка просят граждан не общаться с незнакомцами по телефону.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 263, комментариев: 0
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