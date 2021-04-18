16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5535   EUR  90,4602  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:

На брифингах и пресс-конференциях в администрации города 26%

На площадках муниципальных или провластных СМИ 11.9%

На площадках независимых СМИ 29.8%

Через свой аккаунт в соцсетях 24.3%

Иное 8.1%

Всего голосов: 235

Комментировать
1
Больше опросов

​«Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали»: вартовчанка винит в гибели новорожденного ребенка докторов

В роддоме Нижневартовска умерла новорожденная. В деле разбираются следователи

​«Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали»: вартовчанка винит в гибели новорожденного ребенка докторов
Фото: pixabay.com

Жительница Нижневартовска Анастасия Сафарова, которая в январе 2021 года потеряла ребенка во время родов, пытается добиться справедливости и установить точную причину смерти дочери. Она убеждена, что трагедия произошла из-за того, что врачи городского перинатального центра не провели кесарево сечение. О своей истории она рассказала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина поступила в перинатальный центр 5 января. Врачи должны были решить, как пройдут роды. До этого Анастасия родила троих детей – первого путем кесарева сечения, двоих самостоятельно. Как она будет рожать четвертого, зависело от веса малыша. «При поступлении меня попросили подписать отказ от планового кесарева сечения, так как еще не решено, как будут проходить роды. Я подписала... 8 января меня отправили на УЗИ в перинатальном центре, где по некомпетентности врача УЗД мне поставили вес ребенка 3860 и обвитие вокруг шеи под вопросом. Посмотрев результаты УЗИ, врач решила, что раз вес небольшой, я могу родить сама», - написала вартовчанка.

В этот же день начались схватки. Через четыре часа, по рассказу женщины, ей прокололи пузырь, схватки усилились, появилась сильная боль слева. Анастасия просила сделать ей операцию, но врачи сказали, что вкололи ей анестезию и она сможет родить сама. Но к 23.00 женщину все-таки повезли в операционную, кесарево делали под общим наркозом, но спасти ребенка не далось.

После того, как я пришла в себя, заведующая сообщила, что моя дочь умерла во время родов: у нее не выдержало сердце, была сильная гипоксия. После вскрытия я узнала, что гипоксия повлияла на все органы: были множественные кровоизлияния и отёки... Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали... Девочка родилась 4460 и 60 см, она просто не смогла пролезть, так как впоследствии выяснилось у меня оказался клинический узкий таз, и боль слева указывала на то, что ребенок (девочка) упиралась головой в кости таза... У нее были все шансы на жизнь, если бы врачи прислушались к моим жалобам и провели экстренную операцию, тем более я так их просила об этом

Следственным отделом по Нижневартовску возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По делу назначены ряд судебных экспертиз, в том числе на предмет правильности оказания медицинской помощи, расследование уголовного дела на контроле в аппарате следственного управления.

Главный врач Нижневартовского перинатального центра Лариса Михайлова утверждает, что Анастасия Сафарова распространяет недостоверную информацию. «То, что пишет эта женщина, и те публикации которые я вижу с ее стороны, не соответствуют действительности. Мы понимаем, что факт гибели ребенка — трагедия, но могу заверить, что доктора протокол оказания помощи выполнили в полном объеме», — заявила главврач Ura.ru.

В беседе с корреспондентом siapress.ru Анастасия заверила, что у нее есть документы, которые подтверждают ее слова, в том числе и лист с отказом от кесарева, на котором, судя по всему, подделана подпись.

Она также отметила, что с ней никто из перинатального центра не связывался.


нравится (10) не нравится (0)
Сегодня в 13:44, просмотров: 501, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:59
Кто отвечает в городской Администрации горожан Нижневартовска за неквалифицированную помощь при родах? Зам по социальным вопросам, у которого ещё и культура, и образование? Плюс молодежная политика. А по факту ответит главный врач? Необходимо в структуре ГА иметь «начмеда».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорский космонавт Сергей Рыжиков вернулся на Землю 598
  2. ​Сколько заработали депутаты Госдумы от Югры за 2020 год 507
  3. ​«Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали»: вартовчанка винит в гибели новорожденного ребенка докторов 501
  4. ​Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах Югры 484
  5. ​Никак не уймется! Непогода продолжит буйствовать в Югре в понедельник 301
  6. ​В Югре начала гореть сухая трава 275
  7. ​Мошенники уговорили пожилую вартовчанку перевести им деньги 262
  8. ​Неуловимая парочка: полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова 219
  9. ​Алексей Добровольский предложил составить антирейтинг городов по числу алкоточек 206
  10. ​Весь цивилизованный мир переболел строительством «человейников» и прекратил это делать, а Россия продолжает 64
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 16134
  2. ​Даже если бы Александр Сидоров захотел развернуть активность в Госдуме, бюрократия бы ему не позволила 4915
  3. ​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких 3138
  4. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 2943
  5. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 2913
  6. ​После падения ребенка в кипяток в Нижневартовске возбуждено уголовное дело 2847
  7. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 2779
  8. В Нижневартовске школьник упал в лужу с кипятком 2561
  9. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 2462
  10. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 2442
  1. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 17810
  2. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 16134
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 15199
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14160
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12631
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12075
  7. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 11572
  8. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 10456
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8950
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8639

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика