В роддоме Нижневартовска умерла новорожденная. В деле разбираются следователи

Жительница Нижневартовска Анастасия Сафарова, которая в январе 2021 года потеряла ребенка во время родов, пытается добиться справедливости и установить точную причину смерти дочери. Она убеждена, что трагедия произошла из-за того, что врачи городского перинатального центра не провели кесарево сечение. О своей истории она рассказала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина поступила в перинатальный центр 5 января. Врачи должны были решить, как пройдут роды. До этого Анастасия родила троих детей – первого путем кесарева сечения, двоих самостоятельно. Как она будет рожать четвертого, зависело от веса малыша. «При поступлении меня попросили подписать отказ от планового кесарева сечения, так как еще не решено, как будут проходить роды. Я подписала... 8 января меня отправили на УЗИ в перинатальном центре, где по некомпетентности врача УЗД мне поставили вес ребенка 3860 и обвитие вокруг шеи под вопросом. Посмотрев результаты УЗИ, врач решила, что раз вес небольшой, я могу родить сама», - написала вартовчанка.

В этот же день начались схватки. Через четыре часа, по рассказу женщины, ей прокололи пузырь, схватки усилились, появилась сильная боль слева. Анастасия просила сделать ей операцию, но врачи сказали, что вкололи ей анестезию и она сможет родить сама. Но к 23.00 женщину все-таки повезли в операционную, кесарево делали под общим наркозом, но спасти ребенка не далось.

После того, как я пришла в себя, заведующая сообщила, что моя дочь умерла во время родов: у нее не выдержало сердце, была сильная гипоксия. После вскрытия я узнала, что гипоксия повлияла на все органы: были множественные кровоизлияния и отёки... Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали... Девочка родилась 4460 и 60 см, она просто не смогла пролезть, так как впоследствии выяснилось у меня оказался клинический узкий таз, и боль слева указывала на то, что ребенок (девочка) упиралась головой в кости таза... У нее были все шансы на жизнь, если бы врачи прислушались к моим жалобам и провели экстренную операцию, тем более я так их просила об этом

Следственным отделом по Нижневартовску возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По делу назначены ряд судебных экспертиз, в том числе на предмет правильности оказания медицинской помощи, расследование уголовного дела на контроле в аппарате следственного управления.

Главный врач Нижневартовского перинатального центра Лариса Михайлова утверждает, что Анастасия Сафарова распространяет недостоверную информацию. «То, что пишет эта женщина, и те публикации которые я вижу с ее стороны, не соответствуют действительности. Мы понимаем, что факт гибели ребенка — трагедия, но могу заверить, что доктора протокол оказания помощи выполнили в полном объеме», — заявила главврач Ura.ru.

В беседе с корреспондентом siapress.ru Анастасия заверила, что у нее есть документы, которые подтверждают ее слова, в том числе и лист с отказом от кесарева, на котором, судя по всему, подделана подпись.

Она также отметила, что с ней никто из перинатального центра не связывался.