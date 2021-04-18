Космическая экспедиция экипажа «Союза МС-17» завершилась

В субботу, 17 апреля, в 07.55 мск спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» совершил штатную посадку в расчётной точке на территории Казахстана. На Землю вернулись космонавты Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Возвращение экипажа 64-й длительной экспедиции прошло в штатном режиме. Космонавтам предстоит послеполетная реабилитация в Звёздном городке, которая продлится несколько недель.

Космическая экспедиция началась в октябре 2020 года. В ноябре по российской программе Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполнили выход в открытый космос длительностью 6 часов 51 минуту 8 секунд с целью подготовки к запуску и последующей стыковке лабораторного модуля «Наука».

«Завершившийся полет стал вторым в карьере космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова. Его первая работа на околоземной орбите в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экспедиций МКС-49/50 длилась 173 суток. 13 ноября 2018 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта, Сергею Рыжикову было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда», - напомнили в Роскосмосе.