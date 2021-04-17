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​Красотка лишилась 85 тысяч рублей, желая сделать пластику

Вартовчанку кинули на 85 тысяч рублей после оплаты пластической операции

​Красотка лишилась 85 тысяч рублей, желая сделать пластику
Фото: pixabay.com

Жительница Нижневартовска, желая поправить внешность, лишилась 85 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда». В январе 2021 года женщина заинтересовалась услугами клиники «Феникс Медицина». Позвонив по указанному на сайте телефону, ей рассказали об интересующих операциях, после чего на электронную почту отправили договор об оказании медицинских услуг и номер карты для предоплаты.

Сначала женщина перевела аванс в размере 29 тысяч 800 рублей, а через несколько недель, когда вартовчанке сообщили о готовности к операции, оставшиеся 55. За день до процедуры от аферистов пришло сообщение о том, что доктор заболел. После этого операцию переносили еще несколько раз. Когда пациентка высказала свое намерение обратиться в полицию, с ней перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 215, комментариев: 0
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