Телефонные мошенники обманули пенсионерку из Нижневартовска на несколько миллионов рублей

Телефонные мошенники снова сорвали крупный куш в Югре. Потерпевшей из Нижневартовска оказалась пенсионерка, поверившая «сотруднику Сбербанка». Незнакомец на том конце предупредил женщину, что ее сберегательный счет якобы пытаются взломать неизвестные лица, и деньги нужно срочно снять и перенести на безопасную ячейку. Доверчивая женщина тут же отправилась в центральное отделение банка и обналичила средства. Разумеется, следом женщине снова позвонили: «сотрудник ФСБ России» сообщил, что информация о происшествии конфиденциальна, и она не имеет права разглашать сведения, полученные от «сотрудника банка».

Когда женщина подошла к банкомату, сотрудник банка, стоявшая рядом, поинтересовалась у потерпевшей, зачем ей такая большая сумма, и не звонили ли ей мошенники. Запуганная женщина ответила, что деньги нужны для личных нужд - как её научил «сотрудник ФСБ».

Логично, что когда деньги были обналичены и находились «на руках» - необходимость переносить их на «безопасную ячейку» отпала. Но мошенник заказал для нее такси, на котором ей нужно было подъехать к конкретному банкомату. Потерпевшая засомневалась – она попросила водителя отвезти ее домой. Однако «работник банка» увидел, что она движется не в том направлении, и убедил ее ехать к месту назначения. В итоге потерпевшая осуществила 200 переводов по десять тысяч рублей через банкомат.

Но и на этом бессовестные мошенники не остановились: на следующий день женщине позвонил злоумышленник и сообщил, что оставшиеся на счету деньги - 133 тысячи рублей – тоже нужно «обезопасить». Пенсионерка перевела и их.

Лже-банкир звонил еще раз, спустя два дня – на этот раз трубку взяла дочь пенсионерки. Она также повелась и перевела накопления в размере 500 тысяч рублей на «безопасную ячейку».

Полицейские ищут подозреваемых.