То, что люди приняли за пожар, оказалось плановым выжигом газа на продуктопроводе

Сегодня в соцсетях столицы Самотлора появилось: «В Нижневартовске снова пожар в районе прежнего ЧП на Оби», «Что-то горит».

То, что люди приняли за пожар, на самом деле оказалось плановым выжигом газа на продуктопроводе компании «СибурТюменьГаз». Мы оперативно связались с компанией и выяснили, что на участке магистрального продуктопровода «Губкинский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ» с 15 по 30 апреля проводятся плановые профилактические работы по очистке продуктопровода, «с утилизацией продуктов очистки в проектных амбарах дожига на крановых узлах».

Добавим, что соответствующее уведомление о проведении работ было направлено в Управление по ГО и ЧС, а также администрацию Нижневартовского района. Такие мероприятия проходят на всех участках магистральных продуктопроводов каждый год.

Действительно, при их проведении может наблюдаться появление дыма, но кратковременное. Так что переживать не стоит, это, повторимся, всего лишь плановые работы. Пожара нет.