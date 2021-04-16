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Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу

В Нижневартовске врачи помогли пациенту, попавшему к ним с тромбозом бедренной артерии

Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу
фото: депздрав Югры

В Нижневартовске хирурги провели сложную операцию мужчине и спасли ему ногу – пациент был доставлен в клинику с тромбозом бедренной артерии, острой ишемией нижних конечностей и угрозой ампутации. Уровень летальности при данной патологии составляет 15-20 процентов.

«Благодаря современным малотравматичным технологиям и отсутствию общей анестезии операция прошла для пациента без проблем. В настоящее время гибридные технологии соответствуют основным принципам реконструктивных операций при острой ишемии «достаточная эффективность при минимальном вмешательстве» и позволяют сохранить конечность и жизнь пациентам высокого хирургического риска», – рассказали в депздраве Югры.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает.


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16 апреля в 14:53, просмотров: 1871, комментариев: 0
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