В Нижневартовске врачи помогли пациенту, попавшему к ним с тромбозом бедренной артерии

В Нижневартовске хирурги провели сложную операцию мужчине и спасли ему ногу – пациент был доставлен в клинику с тромбозом бедренной артерии, острой ишемией нижних конечностей и угрозой ампутации. Уровень летальности при данной патологии составляет 15-20 процентов.

«Благодаря современным малотравматичным технологиям и отсутствию общей анестезии операция прошла для пациента без проблем. В настоящее время гибридные технологии соответствуют основным принципам реконструктивных операций при острой ишемии «достаточная эффективность при минимальном вмешательстве» и позволяют сохранить конечность и жизнь пациентам высокого хирургического риска», – рассказали в депздраве Югры.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает.