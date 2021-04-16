Вартовчанин погиб, упав с балкона седьмого этажа

В Нижневартовске 56-летний мужчина погиб, упав с балкона седьмого этажа. Трагедия произошла в четверг, 15 апреля, около 11.00 на улице Заводская.

«По факту обнаружения тела 56-летнего мужчины организована процессуальная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины падения, а также возможное постороннее воздействие на мужчину, повлекшее его падение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.