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​Вартовчане стали чаще жаловаться на бродячих собак. Но что с этим делать – не ясно

В Нижневартовске на треть выросло число заявок на отлов бродячих собак

​Вартовчане стали чаще жаловаться на бродячих собак. Но что с этим делать – не ясно
Фото: vk.com/hellonownv

В Нижневартовске с 2017 года количество отловленных животных выросло на треть, на столько же увеличилось число заявок на отлов бродячих собак. Об этом рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев на круглом столе, посвященной этой проблеме.

«С 2017 года на 32 процента выросло количество отловленных животных. Кроме того, в 2020 году, после проведения всех мероприятий в службе отлова, на территории Нижневартовска было возвращено и выдано новым владельцам 1 315 животных. За последние три года мы имеем рост поступающих заявок на отлов животных – на 33 процента. К сожалению, есть травмированные жители города в результате нападения животных», - рассказал чиновник.

По его словам, причиной усугубления проблемы стало то, что в России изменилось законодательство. Сейчас акцент был сделан на гуманном отношении к животным. Отловленных беспризорных собак после стерилизации необходимо выпустить в естественную среду обитания. Юристы подтверждают, что в городе проводятся все необходимые мероприятия, предусмотренные соответствующим законодательством.

При этом специалисты убеждены, что строительством приютов проблему не решить. «Можно построить и 30 приютов. Только они будут заполнены за год – два. А что дальше делать? Содержание каждого животного в этом приюте обойдется 200-300 рублей в день. Потребуются колоссальные финансы. Поэтому только изменяя законодательство получится переломить ситуацию, взять численность животных под контроль и искоренить такое понятие как «бездомное животное». Сейчас мы предлагаем обратить внимание на садово-огороднические товарищества и гаражные кооперативы. Если на этих территориях имеются животные, то их владельцами становятся данные сообщества. Которых можно обязать провести необходимые мероприятия для дальнейшего недопущения размножения четвероногих», - отметил руководитель Ветеринарной службы ХМАО – Югры Алексей Зуев.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 185, комментариев: 0
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