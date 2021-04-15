Житель Нижневартовска изготовил для горожан учебные банковские карты для защиты от мошенников

Наглядную защиту от мошенников — учебную банковскую карту, на которой указано, какую информацию с реальной кредитки можно «светить», а какую — нельзя, раздадут жителям Нижневартовска. Пособие изготовил горожанин Богдан Кузьменко — пять тысяч экземпляров он передал Общественному совету при городском УМВД.

«Учебная карта удобна тем, что ее можно положить в кошелек рядом со своей настоящей картой и в случае возникновения вопросов наглядно понимать, какие данные можно называть, а какие нет», — комментирует пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

«Я увидел, что такие карты использует полиция Иркутска и мне пришла в голову мысль распространить их и в нашем городе, — объяснил Богдан Кузьменко. — Для людей старшего возраста они будут особенно удобны, так как все наглядно показано. Каждый день вижу в социальных сетях, что горожане попадаются на уловки злоумышленников. Мне и самому звонили не раз. Хочется, чтобы как можно больше людей знали о способах, которые используют мошенники».

Отметим, что телефонные мошенники часто пользуются неосведомленностью владельце банковских карт о том, какая информация является конфиденциальной и не подлежит раскрытию даже при разговоре с представителем банка — ложным ли, реальным ли. Раскрываемость таких преступлений невысока — свою роль играет тот факт, что мошенник может находиться в другом регионе или даже в другой стране.