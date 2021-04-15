Специалисты назвали возможную причину образования лужи кислотного цвета в промзоне Нижневартовска

«Кислотное озеро» в промышленной зоне Нижневартовска могло образоваться из-за наличия в талой воде красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. К таким выводам пришли специалисты управления по природопользованию и экологии администрации города.

«Обводненная территория представляет из себя скопление талых вод в понижении рельефа и с иными водными объектами не сообщается. Вода имеет светло-зеленый оттенок предположительно из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Данные красители безопасны для окружающей среды и человека. На поверхности воды радужная пленка или иные признаки загрязнения горюче-смазочными материалами отсутствуют. Источник загрязнения устанавливается», - рассказали в управлении.

Для получения точных данных специалисты отобрали пробы воды и передали их в центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу на предмет выявления токсических веществ. О результатах лабораторных исследований информация будет представлена дополнительно.

«В отношении мертвых собак и отходов, выявленных в непосредственной близости, составлен акт обследования. Информация будет передана в Ветслужбу Югры для обследования животных, а также подрядной организации для ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных и биологических отходов», - добавили в управлении.

Напомним, кислотную лужу 15 апреля обнаружил корреспондент местного телеканала «Мегаполис».