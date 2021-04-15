Нижневартовские специалисты выясняют происхождение «кислотного озера» в промзоне

В промышленной зоне Нижневартовска разлилась лужа неестественного кислотного цвета. Вокруг «озера» мусор и трупы животных. О находке сообщает местный телеканал «Мегаполис».

«В промзоне обнаружено озерцо с кислотно-зелёной водой. Наш корреспондент с места передаёт, что рядом лежат мёртвые щенки, вокруг очень много мусора», - говорится в посте телеканала во «ВКонтакте».

В пресс-службе мэрии города корреспонденту siapress.ruсообщили, что специалисты управления экологии и природопользования работают на месте происшествия и выясняют, что это за жидкость и ее происхождение.

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