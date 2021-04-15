В Нижневартовске врачи удалили малышу опухоль, которая занимала почти всю брюшную полость

Нижневартовские хирурги вырезали опухоль у младенца. К ним за помощью обратилась беременная женщина на 41 неделе, у ее еще нерожденного ребенка обнаружили 11-сантиметровую кисту, которая занимала почти всю брюшную полость. Об этом сообщает новостной портал «NV86».

Оперировать малыша врачи решили на второй день после родов. За дело принялись три хирурга, которые справились с новообразование за полчаса.

На данный момент состоянию здоровья младенцу ничто не угрожает, совсем скоро он сможет вернуться домой вместе с мамой.