Водителя КАМАЗа из Нижневартовского района ждет срок за убийство по неосторожности

Водителя грузовика, из-за которого погиб пассажир, может ждать лишение свободы. Прокуратура Нижневартовского района обвиняет его в преступлении по статье264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла шестого января 2021 года. Обвиняемый за рулем КАМАЗа, передвигался по автодороге «Сургут-Нижневартовск». Водитель при этом был пьян. Мужчина разогнался выше безопасной скорости, не справился с управлением. Многотонный автомобиль занесло и опрокинуло в кювет. Еще один пассажир автомобиля погиб на месте от полученных травм.

Виновника ждет наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.