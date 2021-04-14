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​Опять разлив: в Югре реку залило химическими веществами

В Нижневартовском районе ликвидируют разлив химических веществ на реке

​Опять разлив: в Югре реку залило химическими веществами
Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

Специалисты Нижневартовского управления Природнадзора Югры обнаружили загрязнение на реке Урьевский Еган. Разлив химических веществ, предположительно нефти, был выявлен 13 апреля по время рейда.

«В настоящее время сотрудниками ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ведутся работы по ликвидации и устранению последствий аварии. В отношении ООО «Лукойл – Западная Сибирь» возбуждены дела по ч.4 ст.8.13, ст.8.5 КоАП РФ. Ведется административное расследование. Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 97, комментариев: 1
Комментарии:
Миледи
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Сегодня в 16:46
И что им за это будет? Они будут возмещать ущерб, нанесенный природе? Не деньгами в кассу, а вот конкретно брать и исправлять что сделали? У нас все водоемы в цветной пленке. Взять ту же Сайму, ведь живого места нет! И снова-здорово, в который раз чистят от сбросов "какого-то предприятия". Что это за предприятие? Как оно за это ответило? Почему оно делает это снова и снова?

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