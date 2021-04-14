В Нижневартовском районе ликвидируют разлив химических веществ на реке

Специалисты Нижневартовского управления Природнадзора Югры обнаружили загрязнение на реке Урьевский Еган. Разлив химических веществ, предположительно нефти, был выявлен 13 апреля по время рейда.

«В настоящее время сотрудниками ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ведутся работы по ликвидации и устранению последствий аварии. В отношении ООО «Лукойл – Западная Сибирь» возбуждены дела по ч.4 ст.8.13, ст.8.5 КоАП РФ. Ведется административное расследование. Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.