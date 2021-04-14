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​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей

На улице Декабристов в Нижневартовске установят 74 светодиодных светильника

​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске на улице Декабристов установят 74 светодиодных светильника. Освещен будет участок от улицы Заводской до Мулявинской. Об этом рассказал директор МКУ «Управления по капитальному строительству города Нижневартовска» Иван Силецкий.

«Торги уже проведены и определены подрядчики. Сумма проекта более 10,7 миллионов рублей. Работы закончатся предположительно в октябре этого года. Будет установлено 74 светодиодных светильника», - приводят слова Силецкого в официальном паблике администрации города во «ВКонтакте».

Уточняется также, что работа ведется по просьбам горожан, проживающих в старой части Нижневартовска.

«Благоустройство старой части города ведется планомерно. В 2020 году появились спортивные площадки. Вдоль улицы Заводской обустроили временный тротуар. По поручению главы города Василия Тихонова департаментом ЖКХ при поддержке Управления капитального строительства обустроен тротуар из дорожной плиты. Пешеходная зона протянулась от улицы Декабристов до заезда в микрорайон 16-П», - добавили в пресс-службе мэрии.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 46, комментариев: 0
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