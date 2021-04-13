Бывшего начальника Нижневартовского управления Пенсионного фонда обвиняют в незаконном получении более пяти миллионов рублей

В уголовном деле бывшего начальника Нижневартовского управления Пенсионного фонда Юрия Гончарука, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, появился новый эпизод. По версии следствия, служащий незаконно получил почти 5,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что обвиняемый в 2015 году за взятку в три миллиона рублей вдвое снизил штраф за неуплату страховых взносов одному из предприятий города. Руководитель общества с ограниченной ответственностью не перевел в ПФР 67 миллионов рублей. За это он должен был заплатить штраф в размере 26 миллионов рублей, но с него взыскали всего 13 миллионов.

«В ходе расследования установлено, что в 2016 году злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 миллиона рублей от генерального директора того же общества с ограниченной ответственностью за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение в дальнейшем проверок в отношении юридического лица», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, генеральный директор компании, которой покровительствовал бывший руководитель городского управления Пенсионного фонда, объявлен в федеральный розыск. Бизнесмену грозит наказание за дачу взятки и уклонении от уплаты налогов.