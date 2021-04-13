16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2535   EUR  91,9162  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Отношение властей к Навальному в колонии:

Гуманное 40.1%

Негуманное 34.3%

Не знаю 25.5%

Всего голосов: 137

Комментировать
1
Больше опросов

​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов

Бывшего начальника Нижневартовского управления Пенсионного фонда обвиняют в незаконном получении более пяти миллионов рублей

​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов
Фото: yandex.ru/maps

В уголовном деле бывшего начальника Нижневартовского управления Пенсионного фонда Юрия Гончарука, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, появился новый эпизод. По версии следствия, служащий незаконно получил почти 5,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что обвиняемый в 2015 году за взятку в три миллиона рублей вдвое снизил штраф за неуплату страховых взносов одному из предприятий города. Руководитель общества с ограниченной ответственностью не перевел в ПФР 67 миллионов рублей. За это он должен был заплатить штраф в размере 26 миллионов рублей, но с него взыскали всего 13 миллионов.

«В ходе расследования установлено, что в 2016 году злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 миллиона рублей от генерального директора того же общества с ограниченной ответственностью за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение в дальнейшем проверок в отношении юридического лица», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, генеральный директор компании, которой покровительствовал бывший руководитель городского управления Пенсионного фонда, объявлен в федеральный розыск. Бизнесмену грозит наказание за дачу взятки и уклонении от уплаты налогов.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:50, просмотров: 215, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​После падения ребенка в кипяток в Нижневартовске возбуждено уголовное дело 1407
  2. ​Сургутянин с разбитым сердцем сжег несколько автомобилей на парковке 1065
  3. ​«Валентина Владимировна, мы все… проиграли» 1031
  4. ​Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца 874
  5. ​Юрий Кузнецов: «Лозунгом «привлекайте молодых и талантливых архитекторов» проблему жилых микрорайонов в Югре не решить» 632
  6. ​Убили, не таясь: в Москве застрелили известного вора в законе 591
  7. ​Завтра в Сургуте будут хором петь песни «Агаты Кристи» 494
  8. ​Система против народа 426
  9. ​«Засранцы!» Пушков и Рогозин опять обиделись на Америку 416
  10. ​Каждому – по луже с кипятком 414
  1. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9707
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 8435
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8187
  4. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 7897
  5. Народный человек 7270
  6. ​Быть такими ужасными – это законно? 7118
  7. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7010
  8. Андрей Филатов уходит из соцсетей 6502
  9. ​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу 6428
  10. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6410
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23319
  2. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14068
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 13670
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 12639
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12605
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12492
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 12287
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11896
  9. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11705
  10. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9707

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика