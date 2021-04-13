16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2535   EUR  91,9162  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Отношение властей к Навальному в колонии:

Гуманное 40.1%

Негуманное 34.3%

Не знаю 25.5%

Всего голосов: 137

Комментировать
1
Больше опросов

​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре

В Нижневартовске прошла акция «Время быть здоровым!»

​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре
Фото: pixabay.com

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики организовал профилактическую акцию «Время быть здоровым!». Мероприятие прошло для всех желающих прямо в торговом центре. Врачи измеряли сахар и холестерин в крови, артериальное давление, выявляли индекс массы тела (силами Нижневартовской окружной больницы). Желающие также могли сдать экспресс-тест на ВИЧ – площадку организовал филиал «Центр СПИД».

Вартовчане, прошедшие «площадку лабораторных исследований», где измерялся уровень сахара и холестерина – их было 50 - получили рекомендации по здоровому питанию. Участники с особенно высокими значениями сахара/холестерина были направлены к врачу-терапевту.

Волонтёры движения «Страна без наркотиков» рассказали прохожим о зависимостях и поделились полезными контактами антинаркотических организаций. Таким образом, врачи и волонтеры не только напомнили жителям города о том, что нужно беречь свое здоровье, но и поделились полезными практиками ведения здорового образа жизни.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:27, просмотров: 207, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​После падения ребенка в кипяток в Нижневартовске возбуждено уголовное дело 1331
  2. ​Дом в доме, терраса на крыше и пентхаус с панорамными окнами 1027
  3. ​Сургутянин с разбитым сердцем сжег несколько автомобилей на парковке 1001
  4. ​«Валентина Владимировна, мы все… проиграли» 998
  5. ​Что влияет на стоимость: как продать недвижимость дороже рыночной цены 932
  6. ​Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца 834
  7. ​Банк «Открытие»: Александр Большунов и Татьяна Сорина победили на Югорском лыжном марафоне 608
  8. ​Юрий Кузнецов: «Лозунгом «привлекайте молодых и талантливых архитекторов» проблему жилых микрорайонов в Югре не решить» 574
  9. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта 552
  10. ​Убили, не таясь: в Москве застрелили известного вора в законе 545
  1. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9644
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 8427
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8179
  4. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 7854
  5. Народный человек 7255
  6. ​Быть такими ужасными – это законно? 7113
  7. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 6999
  8. Андрей Филатов уходит из соцсетей 6492
  9. ​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу 6426
  10. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6400
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23316
  2. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14068
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 13643
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 12610
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12596
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12490
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 12279
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11895
  9. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11695
  10. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9644

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика