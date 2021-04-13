В Нижневартовске прошла акция «Время быть здоровым!»

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики организовал профилактическую акцию «Время быть здоровым!». Мероприятие прошло для всех желающих прямо в торговом центре. Врачи измеряли сахар и холестерин в крови, артериальное давление, выявляли индекс массы тела (силами Нижневартовской окружной больницы). Желающие также могли сдать экспресс-тест на ВИЧ – площадку организовал филиал «Центр СПИД».

Вартовчане, прошедшие «площадку лабораторных исследований», где измерялся уровень сахара и холестерина – их было 50 - получили рекомендации по здоровому питанию. Участники с особенно высокими значениями сахара/холестерина были направлены к врачу-терапевту.

Волонтёры движения «Страна без наркотиков» рассказали прохожим о зависимостях и поделились полезными контактами антинаркотических организаций. Таким образом, врачи и волонтеры не только напомнили жителям города о том, что нужно беречь свое здоровье, но и поделились полезными практиками ведения здорового образа жизни.