Василий Тихонов поручил найти комплексный подход к благоустройству пешеходных зон Нижневартовска

Глава Нижневартовска Василий Тихонов вместе с директором департамента ЖКХ администрации города Максимом Коротаевым проинспектировали состояние улиц, пешеходных зон и тротуаров.

Число жалоб на лужи возле детских садов и школ растет. По словам Максима Коротаева, специалисты реагируют оперативно. Но Василий Тихонов рекомендовал найти комплексный подход к решению вопросов приведения в порядок пешеходных зон.

«Сегодня в Нижневартовске есть пешеходные зоны, которые доставляют жителям неудобства, особенно это ощущается в весенне-осенний период. По результатам нашей поездки дал поручение куратору системы ЖХК Максиму Коротаеву проработать вопрос создания отдельной программы по ремонту, реконструкции и созданию пешеходных зон, либо внести в существующую программу соответствующие изменения и ежегодно приводить в порядок определенное количество тротуаров», - цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.

Уточняется, что одной из первых точек для реконструкции может стать тротуар на улице Мира напротив рынка «Сибирский балаган». Кроме того, Максим Коротаев пообещал составить перечень точек, вызывающих нарекания жителей.

Напомним, вчера в Нижневартовске школьник по дорогу на учебу провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы ГТС. Инцидент произошел на улице Декабристов. Посещали ли глава и его зам место ЧП с инспекцией, не сообщается.