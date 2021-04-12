Ребенок в тяжелом состоянии: следователи возбудили уголовное дело из-за провалившегося в яму с кипятком школьника в Нижневартовске

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело после падения 8-летнего школьника в яму с кипятком на улице Декабристов. В инциденте они усмотрели оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии: «По версии следствия 12 апреля 2021 года около 07.30 по дороге в школу в районе дома 14-в по улице Декабристов города Нижневартовск, вследствие ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ученик первого класса провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы. В результате происшествия ребенок получил ожоги нижней части тела, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии».

Ранее руководство АО «Горэлектросеть» пообещало маме мальчика оказать всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребёнка. В компании уверяют, что прорыв трубопровода случился менее чем за полчаса до трагического случая, грунт в месте неполадки промыло, ребенок оступился и угодил в ловушку.