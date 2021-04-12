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В Нижневартовске школьник упал в лужу с кипятком

Ребенок из Нижневартовска обварил ноги после падения в кипящую лужу

В Нижневартовске школьник упал в лужу с кипятком
фото: СК Югры

В Нижневартовске восьмилетний школьник провалился в яму с кипятком – его госпитализировали с диагнозом «ожог нижних конечностей». Сейчас первоклассник находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел сегодня, 12 апреля, рано утром, в районе дома № 14В по улице Декабристов.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются, однако известно, что прорыв трубопровода случился менее чем за полчаса до трагического случая, диспетчерские службы были оповещены. Грунт в месте неполадки промыло, ребенок оступился и угодил в ловушку.

«Руководство АО «Горэлектросеть» вышло на связь с мамой пострадавшего мальчика, выразив сочувствие и заверив, что в случае необходимости компания окажет всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребёнка. Также энергетики намерены предпринять все шаги для привлечения к ответственности строительной компании», – сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что место инцидента на данный момент огорожено, на месте работают специалисты. Девять зданий временно отключены от подачи горячей воды, их переведут на другой источник. Следователи также подключились к выяснению причин трагедии:

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность действий должностных лиц, в обязанности которых входит обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 281, комментариев: 0
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