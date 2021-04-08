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​В Нижневартовске засыпают опасные ямы на дорогах

На дорогах Нижневартовска ликвидируют аварийные участки на дорогах

​В Нижневартовске засыпают опасные ямы на дорогах
Фото: www.n-vartovsk.ru

В Нижневартовске начался ремонт дорог – коммунальщики ликвидируют авариные участки. Работы выполнены в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Северной. Также ямы засыпали на улицах Северная, Мира, Омская, Интернациональная, Ленина, Ханты-Мансийская, 9П и в поселке Дивный.

«Ямы, которые несут угрозу повреждению транспортных средств, устраняют в первую очередь. Это временная мера. Полноценный ремонт будет произведен при наступлении благоприятных погодных условий», - сообщил заместитель директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска Геннадий Котляров.


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Сегодня в 19:09, просмотров: 188, комментариев: 0
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