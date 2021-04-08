На дорогах Нижневартовска ликвидируют аварийные участки на дорогах

В Нижневартовске начался ремонт дорог – коммунальщики ликвидируют авариные участки. Работы выполнены в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Северной. Также ямы засыпали на улицах Северная, Мира, Омская, Интернациональная, Ленина, Ханты-Мансийская, 9П и в поселке Дивный.

«Ямы, которые несут угрозу повреждению транспортных средств, устраняют в первую очередь. Это временная мера. Полноценный ремонт будет произведен при наступлении благоприятных погодных условий», - сообщил заместитель директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска Геннадий Котляров.