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Нижневартовские хирурги удалили редкую 20-сантиметровую опухоль

17-летнему вартовчанину удалили крупную раковую опухоль

Нижневартовские хирурги удалили редкую 20-сантиметровую опухоль
фото: Депздрав Югры

Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы провели операцию по удалению 20-сантиметровой опухоли 17-летнему пациенту. Новообразование обнаружилось во время планового обследования лёгких.

Опухоль разрослась настолько, что сдавила пищевод и сдвинула лёгкое. Чтобы ее удалить, детским хирургам пришлось позвать специалистов из других медучреждений.

Хотя опухоль нарушала работу органов, сам парень жалоб по самочувствию не имел. «Жил обычной жизнью, не замечал. Бегал и всё такое. Ничего не беспокоило», - рассказывает сам пациент, Георгий Кобзев. В то же время врачи отмечают, что обычно подобный тип новообразований не вырастает больше 5–7 сантиметров, что делает случай редким. Опухоль прилегала к крупным сосудам, что создавало риск кровотечения. «Решение об операции было очень сложным и неоднозначным», - рассказывает Евгений Фролов, детский хирург-онколог.

Для операции специалисты привлекли целую бригаду из реаниматологов, эндоскопистов, детских и онкохирургов. В их числе был главный внештатный торакальный хирург Югры Сергей Синьковский.

Почему опухоль разрослась до таких размеров, еще предстоит выяснить. Однако скорее всего, считают специалисты, причины кроются во внутриутробном развитии – новообразование формировалась по мере роста ребёнка.

Сейчас Гоша Кобзев идет на поправку. Ближайшие полгода он будет наблюдаться у онколога. Образцы анализов отправлены в московский онкоцентр имени Блохина.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 96, комментариев: 0
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