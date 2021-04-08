В Югре изъяли 2,5 тысячи литров немаркированного алкоголя

Житель Нижневартовска завез в город крупную партию немаркированного алкоголя и реализовывал с использованием чужого товарного знака. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Партию крепких спиртных напитков мужчина хранил в арендованном складском помещении. В ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейские изъяли из нелегального оборота более 5 300 бутылок водки и коньяка известных брендов, общим объемом около 2,5 тысяч литров. В результате противоправных действий злоумышленника правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 859 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сейчас 31-летний вартовчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.