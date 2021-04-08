Вартовчанин поверил рекламе в TikTokи лишился 2,5 млн рублей

45-летний житель Нижневартовска потерял крупную сумму денег и лишился автомобиля, поверив рекламе в социальной сети TikTok. О своих злоключениях он рассказал полицейским.

Дело было так. Мужчина смотрел ролики в TikTok и наткнулся на рекламу банка «ВТБ» по инвестированию. Внутренний голос подсказал ему, что сейчас самое время приумножить капитал. Он прошел по ссылке, зарегистрировался на сайте. И ему сразу же перезвонил сотрудник «трейдерской компании». Он рассказал ему о правилах игры на торговых площадках, первое из которых гласило: внеси депозит в размере 60 тысяч рублей.

Дальше все развивалось молниеносно. С ним связалась девушка, представилась менеджером компании «ВТБ» Региной и начала давать инструкции по покупке акций. На первых же сделках вартовчанин заработал 12 000 долларов США. Его похвалили и предложили увеличить игровой счет до 35 000 долларов, чтобы совершать сделки покупнее.

Но карьера югорчанина на фондовой бирже завершилась полным провалом.

«Потерпевший оформил потребительский кредит на 450 тысяч рублей. Кредитные средства перечислил на игровой счет. На следующий день вартовчанин обнаружил, что доступ в приложение трейдерской компании Dio Leaf закрыт. Ему поступило сообщение о блокировке игрового счета и замораживании денежных средств в сумме 27 000 долларов США. Для разблокировки счета необходимо было внести не менее 30 000 долларов США. В тот же день мужчина получил под залог своего автомобиля 350 тысяч рублей, еще 400 тысяч занял у знакомых и без промедлений внес на счет. Однако вывести денежные средства с игрового счета не удалось, и личный кабинет в компании Dio Leaf остался заблокирован. Общий ущерб составил 2 миллиона 350 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. «Под образом брокеров зачастую действуют мошенники, намеревающиеся похитить ваши деньги», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее такая же история приключилась с жителем Сургута - мужчина решил стать брокером и лишился миллиона рублей.