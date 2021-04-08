Нижневартовские полицейские задержали наркомана, гулявшего по лесу

В районе СОНТ «Энергетик» Нижневартовска полицейские задержали необычного любителя «веществ». 26-летний парень подозрительно осторожно шел по лесу. Интуиция не подвела полицейских - в ходе досмотра у молодого человека обнаружился сверток с порошкообразным веществом массой 0,989 грамма. Сверток был изъят и отправлен на экспертизу. Она установила, что «порошок» - наркотическое средство. В отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Всего за прошедший день в Югре произошло 63 преступления, по горячим следам было раскрыто 38. Большинство раскрытых преступлений были связаны с хищением денег с банковских карт.